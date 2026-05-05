Более 40 БПЛА сбиты за два часа над девятью регионами России

МО РФ: 43 беспилотника ВСУ сбиты за два часа над девятью регионами

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа перехватили более 40 украинских беспилотников в девяти регионах России. Об этом сообщило министерство обороны России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что с 07:00 до 09:00 мск средства ПВО сбили 43 дрона самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областей, Республики Адыгея и Московского региона.

По данным ведомства, в ночь на 5 мая российские военные уничтожили 289 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской и Волгоградской областями, а также на подлете к Москве, над Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем. Помимо этого, БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

В результате атаки на Чебоксары пострадали не менее трех человек.

