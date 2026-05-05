ВСУ повторно атаковали Чебоксары

Николаев: зафиксированы новые удары ВСУ по Чебоксарам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Чебоксары. Обломки беспилотника повредили одно из зданий в городе, сообщил в мессенджере «Макс» глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы, ситуация находится под постоянным контролем.

Николаев также предупредил жителей республики о том, что в регионе до сих пор сохраняется режим беспилотной опасности, призвал сохранять спокойствие и «строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям служб».

Глава Чувашии ранее сообщил, что сегодня ночью столица республики подверглась атаке ВСУ. Первоначально сообщалось, что в результате налета один человек получил ранения, его жизни ничего не угрожает. Впоследствии Минздрав Чувашии уточнил, что пострадавших трое.

Незадолго до этого стало известно, что в результате налета на Чебоксары в городе был поврежден торговый центр. По словам местных жителей, обломки сильно повредили фасад и остекление ТЦ, расположенного на юге города.

Ранее Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике.

 
