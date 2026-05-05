Президент Петро заявил о тысячах воюющих и бессмысленно умирающих на Украине колумбийцев

На Украине воюют и бессмысленно умирают тысячи граждан Колумбии. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил колумбийский президент Густаво Петро.

Он уточнил, что в боях на Украине принимают участие семь тысяч имеющих военную подготовку колумбийцев. По словам Петро, они воюют на чужой войне и бессмысленно там умирают.

Президент напомнил, что наемничество запрещено законами страны, и подчеркнул, что Колумбия не желает быть «экспортером смерти».

В марте Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

В прошлом году колумбийский лидер обратился в парламент страны с запросом об экстренном рассмотрении законопроекта о запрете наемничества. Это произошло на фоне сообщений о самолете с колумбийскими наемниками, сбитом вооруженными силами Судана. Также поступала информация, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ.

Ранее наемники из Колумбии рассказали о тяжелых условиях в украинской армии.

 
