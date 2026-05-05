Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 16 украинских беспилотников

Дрозденко: над Ленинградской областью уничтожено 16 дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

Над Ленинградской областью уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что боевая работа продолжается. Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку противника.

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник, направлявшийся в сторону столицы.

За день до этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что за пять часов российские расчеты противовоздушной обороны сбили более 100 украинских беспилотников. С 15:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей, а также в Московском регионе.

Ранее Зеленский допустил возможность атаки БПЛА по Москве во время парада Победы 9 мая.

 
