Взрыв произошел на судне южнокорейской компании, стоявшем на якоре в Ормузском проливе

«Рёнхап»: в Ормузском проливе взорвалось судно южнокорейской компании
Взрыв с последующим возгоранием произошел на судне под флагом Панамы, находившемся в Ормузском проливе. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на министерство иностранных дел Республики Корея.

По данным журналистов, судно принадлежит крупной южнокорейской компании HMM Co. В момент взрыва оно стояло на якоре вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На борту находились 24 человека — шесть граждан Республики Корея и 18 иностранцев.

«Пострадавших нет <...>. Причина взрыва и пожара, а также масштаб [причиненного] ущерба выясняются», — говорится в материале.

Как рассказали в МИД, южнокорейские власти примут необходимые меры для обеспечения безопасности судов в Ормузском проливе и продолжат взаимодействовать со странами региона по поводу данного инцидента. При этом в HMM Co. заявили, что пока рано говорить о том, что взрыв на судне компании произошел из-за внешнего воздействия.

«В проливе по-прежнему находятся около 2000 судов, в том числе 26 судов под флагом Республики Корея», — добавили авторы статьи.

4 мая в Вооруженных силах Ирана сообщили, что военнослужащие страны сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. В сторону судов были запущены крылатые ракеты и боевые беспилотники.

Ранее британский танкер подвергся обстрелу у берегов ОАЭ в Ормузском проливе.

 
