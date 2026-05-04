На подлете к Москве сбили дрон ВСУ

Собянин: на подлете к Москве обнаружили и ликвидировали БПЛА ВСУ

На подлете к Москве обнаружили и ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Всего с начала суток мэр сообщил о 12 дронах, летевших на Москву.

До этого внештатный советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что украинские военные сталкиваются со значительными трудностями, пытаясь атаковать дронами Москву. По его словам, Киев понимает, что «Москва очень защищена», и Украине нужны «более современные инновационные технологии», чтобы избежать провалов в запуске дронов по мегаполису.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки БПЛА по Москве во время парада Победы 9 мая. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Киев и украинский лидер получат кратный ответ в случае попыток ВСУ сорвать мероприятие.

Ранее в России обвинили Прибалтику в пропуске украинских дронов.