Иран запустил в сторону кораблей США ракеты при попытке пройти через Ормузский пролив

Иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на армию Исламской Республики.

Там утверждают, что американские эсминцы проигнорировали первоначальное предупреждение, после чего были произведены предупредительные выстрелы. В сторону кораблей США были запущены крылатые ракеты и боевые беспилотники.

В армии Ирана добавили, что предупреждали американских военных о том, что любые попытки пройти в Ормузский пролив будут считаться нарушением перемирия, а также встретят реакцию со стороны Исламской Республики.

4 мая Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что два торговых судна страны пересекли Ормузский пролив.

30 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По его словам, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.