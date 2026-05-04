Военкор назвал возможное место запуска БПЛА, атаковавших Москву

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ночью атаковавшие Москву, могли быть запущены с территории стран Балтии. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

«Не исключаю, что в этой атаке снова — прибалтийский след, а БПЛА противника шли на Москву с западного направления, в частности, через воздушное пространство над Тверской областью», — отметил журналист.

По его словам, пролет дрона над Тверской областью зафиксировали за несколько часов до атаки на российскую столицу.

В ночь на 4 мая над регионами России перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников. Атаки отразили в 13 областях — Калужской, Ростовской, Астраханской, Липецкой, Рязанской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Ульяновской, Саратовской, Воронежской, Орловской и Смоленской. Часть дронов сбили в столичном регионе.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, атаке одного из БПЛА подверглось здание в районе Мосфильмовской улицы. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. Глава города подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

Ранее в Государственной думе РФ описали возможный ответ на атаку Украины на Москву.