Мерц высказался о передаче Германии американских ракет Tomahawk

Мерц: США не могут передать Германии Tomahawk, так как им самим не хватает

Канцлер Фридрих Мерц в интервью ARD подтвердил, что США пока не будут размещать в Германии крылатые ракеты Tomahawk.

Телеканал уточняет, что речь идет о ракетах, которые ФРГ обещал прошлый американский президент Джо Байден в 2024 году.

Мерц отметил, что сейчас США самим не хватает этих вооружений. Пока у Вашингтона нет возможности отказаться от Tomahawk для передачи союзникам. По словам канцлера, в том, что касается этих ракет, «поезд не ушел».

«Крылатые ракеты Tomahawk, дальность действия которых достигает России, должны усилить сдерживающий потенциал Германии до тех пор, пока Европа сама не разработает соответствующие ракеты», — говорится в материале.

В интервью немецкий политик также исключил связь последних решений американской администрации с его критикой в адрес президента США. Мерц подчеркнул, что Берлин не отказывается от сотрудничества с Вашингтоном.

В начале мая президент США распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение было принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

Агентство Reuters обратило внимание на то, что заявление американского лидера прозвучало на фоне критики со стороны Мерца. Тот обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что Вашингтон «унижается» в ходе переговоров. Позднее стало известно, что контингент американских военных в Германии уменьшится более чем на 5 тыс. чел., что ставит под угрозу развертывание в ФРГ дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk.

