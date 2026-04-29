Мерц решил изучить опыт Зеленского в Белом доме перед встречей с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Spiegel, что готовился к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, анализируя неудачный визит украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом.

Рассказывая о встрече с Трампом в Овальном кабинете, Мерц заявил, что изначально сказал себе: вести спорную дискуссию в такой атмосфере не имеет смысла, поскольку он наблюдал за теми, кто пытался это делать, и они оказывались не в лучшем положении.

Отвечая на вопрос о том, изучал ли он неудачное выступление Зеленского во время встречи с Трампом в феврале 2025 года, канцлер ответил: «Разумеется».

Мерц добавил, что всегда настраивается на собеседников, стремится поддерживать хорошие личные отношения с американским президентом и, по его мнению, ему это пока удается. Кроме того, немецкий канцлер прокомментировал свое молчание после резких высказываний Трампа в адрес Мадрида.

«Я не собираюсь вступать в дискуссии об Испании или Великобритании перед прессой в Овальном кабинете. За закрытыми дверями я сказал президенту, что обе эти страны являются надёжными партнерами по НАТО, которых нам не следует терять», — сказал канцлер.

3 марта Трамп и Мерц встретились в Белом доме. В ходе общения Мерц выступил в защиту Испании и Великобритании, что вызвало «раздражение» у Трампа. Также американский лидер заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским сохраняется «огромная ненависть».

Ранее Трамп подверг жесткой критике Мерца за позицию по Ирану.

 
