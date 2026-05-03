В ДНР за неделю предотвратили 61 атаку со стороны ВСУ

Пушилин: в ДНР за неделю сорвали 61 атаку ВСУ
Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращена 61 террористическая атака со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру региона.

«Вблизи электроподстанции в Киевском районе Донецка сбит самолетный ударный дрон западного производства, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой с общей массой взрывчатых веществ 30 кг», — уточнил Пушилин.

Также, по его словам, над Кировским районом города уничтожили самолетные БПЛА FP-1 и Hornet, которые несли боезаряды с дополнительными поражающими элементами.

Кроме того, под Шахтерском был поражен ударный беспилотник FP-2 с боезарядом ОФАБ-120 с общей массой взрывчатки 50 кг, а неподалеку от Старобешево перехватили самолетный дрон, нацеленный на жилые кварталы.

Пушилин добавил, что в Горловке подавили FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами и осколочно-фугасными «сбросами», которыми украинские военные пытались атаковать гражданские автомобили.

В ночь на 3 мая в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью ВСУ был морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего прошлой ночью над 16 регионами России сбили 334 украинских беспилотника. В Смоленске обломки упали на многоквартирный дом, пострадала семья из трех человек. БПЛА пытались долететь и до столицы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее несколько мирных жителей ДНР пострадали в результате атак ВСУ.

 
Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.

