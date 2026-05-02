Путин наделил таможенников правом уничтожать беспилотники

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который с этого дня разрешает таможенникам уничтожать воздушные, подводные, надводные и наземные беспилотные аппараты над своими объектами. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Таможенники могут сбивать эти аппараты в целях отражения нападения либо угрозы нападения на объекты (территории), а также находящихся на них лиц.

Президент разрешил сотрудникам таможенной службы использовать для этого оружие и специальные средства, список которых установит правительство РФ, а также применять средства радиоэлектронной борьбы. Они смогут делать это за счет подавления или преобразования сигналов дистанционного управления дронами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или ликвидации БПЛА.

Порядок принятия решения о противодействии беспилотникам и перечень должностных лиц таможенных органов, у которых появится право на принятие такого решения, определит ФТС России.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.

 
