Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Более 70 БПЛА атаковали российские регионы

Силы ПВО за четыре часа уничтожили над регионами России 75 дронов
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над семью регионами страны 75 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве заявили, что налеты дронов произошли в период с 12:00 до 16:00. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом.

До этого в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью ВСУ был морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего прошлой ночью над 16 регионами России сбили 334 украинских беспилотника. В Смоленске обломки упали на многоквартирный дом, пострадала семья из трех человек. БПЛА пытались долететь и до столицы. Массированная атака привела к приостановке работы аэропортов и задержкам рейсов.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!