Более 70 БПЛА атаковали российские регионы

Силы ПВО за четыре часа уничтожили над регионами России 75 дронов

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над семью регионами страны 75 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере «Макс».

В ведомстве заявили, что налеты дронов произошли в период с 12:00 до 16:00. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом.

До этого в Ленинградской области отразили атаку более 60 дронов. Ключевой целью ВСУ был морской торговый порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Всего прошлой ночью над 16 регионами России сбили 334 украинских беспилотника. В Смоленске обломки упали на многоквартирный дом, пострадала семья из трех человек. БПЛА пытались долететь и до столицы. Массированная атака привела к приостановке работы аэропортов и задержкам рейсов.

