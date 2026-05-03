За ночь средства ПВО сбили более 300 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над территорией московского региона и Крымом.

Этой ночью в Ленинградской области сбили 59 беспилотников.

Накануне Смоленская область тоже подверглась трем сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о пяти уничтоженных БПЛА, а вечером — еще о 10.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Курской области взорвался беспилотник, пострадал мужчина.

 
