В Курской области взорвался беспилотник, пострадал мужчина

В селе Октябрьское Рыльского района на проезжей части взорвался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате чего пострадал водитель трактора. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Ударная волна задела проезжавшую мимо технику.

«У 52-летнего мужчины слепое осколочное ранение правой кисти, акубаротравма», — сообщил Хинштейн.

По его словам, первую помощь пострадавшему оказали на месте. От госпитализации мужчина отказался, он будет лечиться амбулаторно.

За минувшие сутки средства ПВО уничтожили 79 украинских беспилотников в небе над Курской областью. Противник также 42 раза наносил артиллерийские удары по отселенным районам. Четыре атаки совершены дронами с взрывными устройствами.

В селе Нижний Мордок Глушковского района в результате атаки БПЛА, по данным Хинштейна, повреждены крыша и стена частного дома. В Рыльском районе пострадало оборудование вышки радиотелестанции — вещание нарушено в четырех районах. В деревне Сухая повреждены фасад и остекление двух домовладений, а также два автомобиля.

Ранее на подлете к Москве сбили девятый беспилотник.