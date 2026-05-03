В Белгородской области шесть человек пострадали при ударах БПЛА

В Белгородской области шесть жителей пострадали при налетах БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что в поселке Октябрьский под Белгородом водитель грузовика при детонации дрона получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение груди и ноги. Его автомобиль тоже был поврежден.

В Шебекино беспилотники атаковали две многоэтажки. После налетов у местной жительницы диагностировали минно-взрывную травму, баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления), осколочное ранение ноги и касательное ранение головы. При атаках были повреждены два легковых автомобиля во дворах, у первого дома пострадала крыша, а у второго — фасад и окна в четырех квартирах, добавил глава региона.

По его словам, женщина была ранена и в городе Грайворон из-за удара дрона по машине. Там была повреждена еще одна легковушка, а также три частных дома.

«После ухудшения состояния в городскую больницу №2 г. Белгорода обратились три женщины, пострадавшие вчера в результате удара беспилотника в поселке Дубовое », — написал губернатор.

Он уточнил, что у них минно-взрывные травмы и баротравмы.

До этого Белгород подвергся ракетному обстрелу. Система ПВО (противовоздушной обороны) сбила воздушные цели над Белгородом, Белгородским и Шебекинским округами.

