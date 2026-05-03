ВСУ попытались совершить массовый налет на Санкт-Петербург

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью пытались атаковать беспилотниками Санкт-Петербург. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как рассказали жители разных районов Ленобласти, в ночь на 3 мая они слышали звуки пролета дронов в сторону Санкт-Петербурга. Кроме того, в некоторых районах прозвучали взрывы. В аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В 07:03 мск 3 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сбили 59 вражеских беспилотников. Работа систем противовоздушной обороны (ПВО) продолжается. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. По данным канала, альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря. Это дает украинским военным открытый выход в Финский залив и позволяет обойти системы ПВО в российских регионах, отметили в Mash.

Информацию о том, что дроны ВСУ используют небо Польши и стран Балтии для атак на Россию, подтверждал замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов. Ранее в том же самом Прибалтику обвинил и Сергей Шойгу. МИД РФ направил Литве, Латвии и Эстонии официальные предупреждения.

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.