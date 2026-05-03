Подросток погиб при ударе беспилотника в Запорожской области

15-летний подросток погиб в Каменке-Днепровской Запорожской области в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, подросток 2010 года рождения находился рядом со своим домом, когда по нему был нанесен целенаправленный удар. От полученных ранений он погиб на месте.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и сообщил, что семье окажут помощь.

Накануне в подмосковной деревне Чернево мужчина погиб при падении обломков БПЛА. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что Московскую область в течение дня атаковали семь вражеских дронов. Они были сбиты силами ПВО и средствами РЭБ над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

В тот же день в селе Ивановская Лисица в Белгородской области FPV-дрон ударил по работавшей в поле сельхозтехнике. При налете пострадал тракторист. Его вывезли с поля и передали врачам скорой. У мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Трактор был также поврежден при атаке.

