FPV-дрон ударил по сельхозтехнике в селе под Белгородом, пострадал тракторист

В селе Ивановская Лисица FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по работавшей в поле сельхозтехнике, написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что при налете пострадал тракторист. Его вывезли с поля и передали врачам скорой. У мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Его госпитализировали. Трактор был также поврежден при атаке.

До этого в российском Минобороны заявили, что силы ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов перехватили и уничтожили над территорией РФ 123 беспилотника. Они пытались атаковать Белгородскую, Брянскую, Вологодскую, Калужскую, Курскую, Новгородскую, Орловскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Башкирию и Кубань.

