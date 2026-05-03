Зеленский заявил об ударе по танкерам России

Зеленский: ВСУ атаковали два танкера у входа в порт Новороссийска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два судна у входа в порт Новороссийска. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Эти танкеры активно использовались для транспортировки нефти. Теперь они этого делать не будут», — написал Зеленский.

К своему сообщению он прикрепил видео, снятое с надводного дрона. На нем можно увидеть, как беспилотный катер подплывает к одному из танкеров, после чего запись прерывается. Украинский лидер отметил, что эта атака была совершена в рамках санкций, введенных против так называемого российского теневого нефтяного флота.

Точное время, когда был нанесен удар, Зеленский не уточнил. Также неизвестно, была ли на борту кораблей в этот момент нефть.

До этого беспилотники ВСУ атаковали танкер Matilda в 100 километрах от Анапы в Краснодарском крае. По данным Минобороны России, судно следовало под флагом Мальты. Оно подверглось атаке двух украинских ударных дронов.

Сенатор Владимир Джабаров считает, что атаки ВСУ на танкеры в Черном море являются провокацией, направленной на Россию. По мнению Джабарова, таким образом Украина пытается оттянуть принятие решения по переговорам с РФ с расчетом на то, что Москва ответит на удары.

Ранее Украина заявила о поражении танкера в море около Туапсе.

 
