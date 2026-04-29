Украина заявила о поражении танкера в море около Туапсе

Генштаб ВСУ заявил о поражении танкера под флагом Камеруна в море около Туапсе

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о поражении «подсанкционного танкера» MARQUISE под флагом Камеруна в море недалеко от Туапсе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным украинской стороны, удар ВСУ якобы пришелся в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения. Видеоподтверждения атаки пока нет.

Как утверждают украинские военные, танкер находится под санкциями Великобритании, Европейского союза, Украины, Швейцарии, Канады и Новой Зеландии «за незаконную транспортировку нефти».

Министерство обороны России эту информацию еще не комментировало.

Украинские беспилотники в апреле три раза атаковали Туапсе. В результате ударов, зафиксированных в ночь с 19 на 20 апреля, на территории расположенного в городе морского терминала возникло возгорание. Более того, произошел разлив нефтепродуктов. 28 апреля на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, причиной которого стали упавшие обломки дронов. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание. Сейчас в городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски для здоровья жителей Туапсе.