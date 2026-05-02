Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Смоленскую область повторно атаковали БПЛА, есть повреждения

В Смоленской области обломки сбитых дронов повредили кровли домов и машины
Olga Sokolova/Global Look Press

Смоленскую область атаковали 18 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале ее губернатор Василий Анохин.

Утром чиновник разместил пост об уничтожении силами ПВО (противовоздушной обороны) над территорией региона 13 БПЛА. При налетах никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На места падения обломков дронов прибыли оперативные службы.

Днем Анохин написал о еще пяти уничтоженных беспилотниках.

«Зафиксированы частичные повреждения кровли нескольких частных домов и гражданских автотранспортных средств», — отметил глава области.

Он добавил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА и призвал местных жителей следовать правилам предосторожности.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
