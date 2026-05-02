Смоленскую область повторно атаковали БПЛА, есть повреждения

Смоленскую область атаковали 18 беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале ее губернатор Василий Анохин.

Утром чиновник разместил пост об уничтожении силами ПВО (противовоздушной обороны) над территорией региона 13 БПЛА. При налетах никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На места падения обломков дронов прибыли оперативные службы.

Днем Анохин написал о еще пяти уничтоженных беспилотниках.

«Зафиксированы частичные повреждения кровли нескольких частных домов и гражданских автотранспортных средств», — отметил глава области.

Он добавил, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА и призвал местных жителей следовать правилам предосторожности.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

