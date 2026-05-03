Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Число сбитых БПЛА в Ленобласти достигло 51

Дрозденко: число сбитых беспилотников Ленобласти достигло 51, работа продолжается
Olga Sokolova/Global Look Press

Число сбитых беспилотников на территории Ленинградской области увеличилось до 51. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51. Боевая работа продолжается», — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого Дрозденко сообщал о 43 сбитых БПЛА.

2 мая Смоленская область тоже подверглась трем сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о пяти уничтоженных БПЛА, а вечером — еще о 10.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Курской области взорвался беспилотник, пострадал мужчина.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!