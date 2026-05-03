Число сбитых БПЛА в Ленобласти достигло 51

Число сбитых беспилотников на территории Ленинградской области увеличилось до 51. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51. Боевая работа продолжается», — написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого Дрозденко сообщал о 43 сбитых БПЛА.

2 мая Смоленская область тоже подверглась трем сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о пяти уничтоженных БПЛА, а вечером — еще о 10.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Курской области взорвался беспилотник, пострадал мужчина.