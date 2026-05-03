В Ленинградской области сбили 43 беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», — написал он.

О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

2 мая Смоленская область тоже подверглась трем сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о пяти уничтоженных БПЛА, а вечером — еще о 10.

В тот же день в селе Октябрьское Рыльского района на проезжей части взорвался украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в результате чего пострадал водитель трактора.

Ранее на подлете к Москве сбили второй беспилотник.