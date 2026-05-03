По Калуге попытался ударить второй дрон

На окраине Калуги силы ПВО (противовоздушной обороны) днем 2 мая сбили второй беспилотник. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что при налете никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На место прибыли оперативные службы. Утром глава области уже заявил об одном уничтоженном в городе дроне.

В следующем посте чиновник рассказал, что в течение субботы область подверглась налету 17 дронов. БПЛА пытались атаковать Барятинский, Жиздринский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий и Сухиничский округа.

На этом фоне российское Миноброны заявило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили над 12 регионами страны 146 беспилотников ВСУ самолетного типа. Налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областями, а также Московским регионом.

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ увеличить дальность ударов по России.