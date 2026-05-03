БПЛА атаковали семь округов Калужской области

В течение дня средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали над семью муниципальными округами Калужской области 17 дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Чиновник уточнил, что дроны пытались атаковать Барятинский, Жиздринский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий и Сухиничский округа. Туда прибыли оперативные группы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Накануне вечером российское Миноброны заявило, что силы ПВО за шесть часов уничтожили над 12 регионами страны 146 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областями, а также Московским регионом.

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ увеличить дальность ударов по России.