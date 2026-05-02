В Челябинской области произошла попытка пролета БПЛА

В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА, написал на канале в мессенджере «Макс» губернатор региона Алексей Текслер.

Чиновник сообщил, что режим «Беспилотная опасность» в области отменен. Таким, образом он был введен в 14:03 и действовал почти три часа.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и бдительность, доверять только официальным источникам и при необходимости обращаться в экстренных службы по номеру 112.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!