Еще один регион России объявил опасность БПЛА

В Ленобласти введен режим беспилотной опасности
В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что скорость мобильного интернета может быть снижена.

До этого в городе Мирный Архангельской области тоже ввели режим беспилотной опасности.

А Смоленская область 2 мая подверглась трем сериям атак дронов. Утром средства ПВО нейтрализовали над территорией региона 13 беспилотников. Днем местный губернатор Василий Анохин заявил о пяти уничтоженных БПЛА, а вечером — еще о 10. При втором налете были повреждены крыши нескольких частных домов и гражданских автомобилей. В регионе до сих пор сохраняется угроза атаки БПЛА. Власти призвали местных жителей быть осторожными.

Ранее «Газета.Ru» разобралась, могут ли наземные дроны полностью заменить солдат ВСУ.

 
