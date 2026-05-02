Число сбитых в Тульской области дронов возросло до 12

Губернатор Миляев: силы ПВО сбили в Тульской области еще пять дронов ВСУ
Силы противовоздушной обороны сбили над Тульской областью еще пять украинских беспилотников, их общее количество увеличилось до 12. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Утром 2 мая чиновник сообщал о семи сбитых дронах.

По словам Миляева, люди не пострадали, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Губернатор добавил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Он попросил граждан в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 2 мая сбили 215 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 15 регионами России, в том числе над Тульской областью, и акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.

 
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
