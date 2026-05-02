Очевидец снял полыхающий после прилета авиабомб газовый завод в Дружковке

Российская авиация уничтожила завод газовой аппаратуры в Дружковке (ДНР), которая находится под контролем вооруженных сил Украины. Кадры последствий удара опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно горящее здание завода, над которым поднимаются столбы дыма.

В подписи сообщается, что предприятие было полностью разрушено авиабомбами.

26 апреля в результате авиаудара в Константиновке ДНР был полностью разрушен подъезд жилого дома, где находились военнослужащие ВСУ. Сообщается, что для поражения цели была использована полуторатонная управляемая фугасная авиационная бомба ФАБ-1500. Удар был нанесен по месту размещения подразделений 100-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, к концу февраля под контролем украинских сил оставалось приблизительно 17% территории Донбасса.

Ранее российские авиабомбы оснастили реактивными двигателями.