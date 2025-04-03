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В Киеве произошел взрыв гранаты

В Киеве два человека погибли в результате взрыва гранаты на рынке
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Depositphotos

В Деснянском районе Киева в результате взрыва гранаты на рынке «Юность» погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба полиции украинской столицы в Telegram-канале.

«Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гранаты», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате происшествия погибли два местных жителя 59 и 60 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

23 марта украинское издание «Страна.ua» писало, что в Одесской области в полиции города Беляевка взорвалась граната. По данным из местных пабликов, при взрыве одной из пострадавших оторвало ноги, она не выжила. Женщина заходила в отделение полиции с пакетом, именно он и взорвался.

В Нацполиции Украины подтвердили факт взрыва и сообщили о других пострадавших.

До этого в Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Взрыв прозвучал через 26 минут после того, как неизвестный заложил взрывчатку. Он попал на камеры наблюдения.

Ранее в Челябинской области снова заметили метеорит.

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