У побережья Йемена захватили нефтяной танкер

Неизвестные вооруженные люди захватили нефтяной танкер M/T EUREKA под флагом Того у побережья Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу береговой охраны Йемена.
По данным ведомства, злоумышленники поднялись на борт судна в районе города Шабва на юго-востоке страны и направились на нем в Аденский залив к берегам Сомали.
До этого пираты захватили танкер Honour 25, который следовал из Персидского залива в Сомали. Инцидент произошел примерно в 50 км от сомалийского побережья, между городами Бербера и Могадишо.
На борту судна, перевозившего 18,5 тыс. тонн топлива, находился экипаж из 17 моряков. Среди них граждане Индии, Индонезии, Мьянмы, Пакистана и Шри-Ланки.
В феврале этого года США перехватили нефтяной танкер в Индийском океане, который, как утверждается, действовал, нарушая американский санкционный режим. Отмечается, что военные действовали в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
Ранее Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив.