У побережья Йемена захватили нефтяной танкер

У побережья Йемена неизвестные захватили танкер M/T EUREKA под флагом Того
Виталий Тимкив/РИА Новости

Неизвестные вооруженные люди захватили нефтяной танкер M/T EUREKA под флагом Того у побережья Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу береговой охраны Йемена.

По данным ведомства, злоумышленники поднялись на борт судна в районе города Шабва на юго-востоке страны и направились на нем в Аденский залив к берегам Сомали.

До этого пираты захватили танкер Honour 25, который следовал из Персидского залива в Сомали. Инцидент произошел примерно в 50 км от сомалийского побережья, между городами Бербера и Могадишо.

На борту судна, перевозившего 18,5 тыс. тонн топлива, находился экипаж из 17 моряков. Среди них граждане Индии, Индонезии, Мьянмы, Пакистана и Шри-Ланки.

В феврале этого года США перехватили нефтяной танкер в Индийском океане, который, как утверждается, действовал, нарушая американский санкционный режим. Отмечается, что военные действовали в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Ранее Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив.

 
