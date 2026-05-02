Россия за сутки уничтожила сотни дронов и авиабомбы ВСУ

Минобороны: ПВО за сутки сбила 505 дронов, авиабомбы и снаряды HIMARS ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 505 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа, а также о снарядах американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

За одну минувшую неделю российские средства ПВО за неделю уничтожили 2628 дронов Вооруженных сил Украины. В российском оборонном ведомстве также уточнили, что все дроны были самолетного типа.

Также в Минобороны привели суммарные данные с начала проведения спецоперации. По информации ведомства, за это время уничтожены и перехвачены 671 самолет, 284 вертолета, 140 399 беспилотников, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 127 танков и других боевых бронированных машин, 1712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 710 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 60 599 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне заместитель командующего по развитию малой ПВО ВСУ полковник Павел Елизаров заявил, что более половины экипажей украинской ПВО за год не сбили ни одного российского беспилотника типа «Герань».

Ранее генерал-майор объяснил прорыв беспилотников ВСУ вглубь России.

 
