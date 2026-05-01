На юге Украины раздался взрыв

Взрыв раздался в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Николаеве был слышен взрыв», — отмечается в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области.

1 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины. Поражение было нанесено предприятиям ВПК, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры противника. Кроме того, были уничтожены места сборки, хранения и запуска ударных БПЛА и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю Вооруженны силы РФ выпустили по территории страны 1900 БПЛА, 1400 авиабомб и около 60 ракет.

Ранее российский дрон ударил по бензовозам на АЗС в Днепропетровске.