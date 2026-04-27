Зеленский раскрыл детали ударов ВС РФ по Украине за прошедшую неделю

Зеленский: ВС РФ выпустили 1900 БПЛА, 1400 бомб и 60 ракет по Украине за неделю

За прошедшую неделю ВС РФ выпустили по Украине 1900 БПЛА, 1400 авиабомб и около 60 ракет. Об этом в своем Telegram-канале написал президент страны Владимир Зеленский.

«Это подчеркивает, насколько своевременными являются новые взносы партнеров в программу PURL, а также одобрение 20-го санкционного пакета ЕС и Европейского пакета поддержки в 90 млрд евро на Кипре», — написал Зеленский.

25 апреля в министерстве обороны РФ рассказали, что российские войска нанесли массированный удары по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

Операция была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, как Россия отреагировала на выделение кредита Украине.