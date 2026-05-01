Война США и Израиля против Ирана
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины

Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за минувшую неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, с 25 апреля по 1 мая, отвечая на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поражение было нанесено предприятиям ВПК Украины, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Также российские бойцы уничтожили места сборки, хранения и запуска ударных БПЛА и безэкипажных катеров противника, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 1 мая над территорией России было сбито более 140 украинских дронов.

Часть воздушных целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Атаки отразили в Крыму, столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Ранее стало известно, что почти полмиллиона россиян заключили контракт с Минобороны РФ в 2025 году.

 
Откуда на коже берутся пигментные пятна? Виновато не только солнце
