Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Стрелявшим в военкомов на западе Украины оказался дезертиром

Национальная полиция Украины

Стрелявшим в сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиции в Ровненской области оказался солдат ВСУ, ушедший в самоволку. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора страны.

По данным следствия, еще в октябре 2024 года мужчина самовольно покинул воинскую часть. 29 апреля около 17:00 в селе Верба Дубенского района Ровненской области он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором сидели работники ТЦК и полицейский. Достав из сумки автомат, мужчина совершил несколько очередей выстрелов в направлении машины.

В результате инцидента ранения получили два человека. Нападавший был задержан, при обыске у него изъяли автомат, свыше 500 патронов и «предмет похожий на глушитель», заявили в офисе генпрокурора.

Накануне в пресс-службе местной полиции сообщили, что неизвестный в Ровненской области устроил стрельбу по сотрудникам ТЦК и полиции.

До этого в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования, ранив двоих из них.

Ранее на Украине около 20 мужчин напали на сотрудников ТЦК.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!