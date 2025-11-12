На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Днепре ранили двух сотрудников ТЦК

В Днепре мужчина ранил из огнестрельного оружия двух сотрудников ТЦК
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военных комиссариатов). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По имеющейся информации, сотрудники ТЦК хотели задержать мужчину во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Мира в Индустриальном районе города. В ответ тот стал стрелять и ранил двух сотрудников военкомата. Затем стрелявший скрылся с места происшествия. В настоящее время полиция ведет его розыск.

11 ноября сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования в Днепре начали передвигаться на машинах скорой помощи и аварийных служб, чтобы не привлекать внимания и действовать внезапно во время мобилизации местных жителей.

18 октября стало известно, что на юго-востоке Украины жители напали на военкомов во дворе своего дома.

Ранее украинец напал с ножом на сотрудников ТЦК в Кривом Роге.

СВО: последние новости
