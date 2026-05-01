Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем

Министерство обороны США заключило соглашения с рядом ведущих американских технологических компаний о применении их систем искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере. Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

В документе отмечается, что договоренности достигнуты с такими компаниями, как SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Microsoft, Amazon Web Services и Reflection. Речь идет о внедрении их передовых ИИ-разработок в секретные системы ведомства «в целях легитимного оперативного применения».

В заявлении указано, что технологии будут использоваться при проведении военных операций, в разведке, а также для обеспечения деятельности Пентагона в целом. В ведомстве добавили, что министерство войны продолжит развивать собственную архитектуру ИИ, чтобы исключить возможность ограничения доступа к системам со стороны поставщиков.

В марте Пентагон уведомил компанию Anthropic, которая занимается созданием систем на основе ИИ, что считает ее угрозой для цепочки поставок. В ведомстве пояснили, что включение компании в список риска означает, что использование ее технологий создает уязвимости, которые могут нарушить или скомпрометировать военные операции и национальную безопасность США.

Скандал произошел после того, как Anthropic отказала Пентагону в доступе к своей нейросети Claude, которая без ведома компании использовалась для ударов по Ирану, и выступила против использования ИИ в военной сфере.

Anthropic подала в суд, который поставил под сомнение решение Пентагона о внесении компании в список поставщиков с рисками для нацбезопасности. Судья заявила на слушаниях, что подобная мера выглядит как попытка наказать разработчика ИИ за публичные заявления о безопасности технологий в военной сфере.

