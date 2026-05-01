Двое детей, пострадавших при атаке дронов в Херсонской области, в тяжелом состоянии

Минздрав: двое пострадавших после атаки дронов в Херсоне — в тяжелом состоянии

Двое из трех пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины в Херсонской области находятся в тяжелом состоянии. Еще один ребенок — в среднетяжелом, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Крыма.

«В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

Всех несовершеннолетних доставили в республику для оказания медпомощи.

До этого заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко рассказал, что дрон попал во двор жилого дома в населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей. В результате пострадали дети в возрасте 10, 11 и 15 лет.

Накануне украинский беспилотник атаковал поселок Дубовое Белгородской области, пострадал мирный житель. По информации главы региона, медики скорой помощи доставили в областную клиническую больницу жителя Белгородского округа с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые помогали ВСУ наводить беспилотники.