Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Двое детей, пострадавших при атаке дронов в Херсонской области, в тяжелом состоянии

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Двое из трех пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины в Херсонской области находятся в тяжелом состоянии. Еще один ребенок — в среднетяжелом, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Крыма.

«В настоящее время состояние двоих детей оценивается как тяжелое, третьего ребенка — как средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

Всех несовершеннолетних доставили в республику для оказания медпомощи.

До этого заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко рассказал, что дрон попал во двор жилого дома в населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей. В результате пострадали дети в возрасте 10, 11 и 15 лет.

Накануне украинский беспилотник атаковал поселок Дубовое Белгородской области, пострадал мирный житель. По информации главы региона, медики скорой помощи доставили в областную клиническую больницу жителя Белгородского округа с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые помогали ВСУ наводить беспилотники.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!