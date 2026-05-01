В Херсонской области дрон попал во двор дома с детьми

Трое детей получили ранения в Херсонской области в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил в своем канале в «Макс» заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

По его словам, беспилотник попал во двор жилого дома в населенном пункте на границе Херсонской и Запорожской областей. В результате пострадали дети в возрасте 10, 11 и 15 лет.

Черевко уточнил, что всех раненых госпитализировали. Двоих из них отправили на лечение в Крым, состояние третьего — 15-летнего подростка — оценивается как крайне тяжелое. Его планируют направить на госпитализацию в Симферополь, как только это станет возможным.

Накануне украинский беспилотник атаковал поселок Дубовое Белгородской области, пострадал мирный житель. По информации главы региона, медики скорой помощи доставили в областную клиническую больницу жителя Белгородского округа с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица.

Ранее в Екатеринбурге задержали подростков, которые помогали ВСУ наводить беспилотники.

 
