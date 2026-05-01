СМИ: поставки оружия Украине из Сербии и БиГ продолжаются

Поставки продукции военного назначения (ПВН) Украине из Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ) через третьи страны продолжаются. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По его словам, речь идет о продукции, произведенной на предприятиях военно-промышленного комплекса этих двух балканских государств.

Как рассказал собеседник агентства, до сих пор ни одно сербское предприятие не наказали за незаконные поставки. Несмотря на то, что власти Сербии ввели официальный запрет на экспорт и транзит ПВН, местные компании решили, что ограничения «носят сугубо формальный характер и их нарушение не влечет за собой практические последствия», заявил источник.

Также он отметил, что для обхода ограничений экспорт осуществляется в форме поставок комплектующих, из которых в третьих странах собирается готовая продукция.

9 марта сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия сама не осуществляла поставок оружия на Украину. По его словам, Белград экспортировал оружие в Чехию, Великобританию и ряд других стран. Глава государства отметил, что в итоге эти вооружения могли оказаться на территории Украины.

В мае 2025 года в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину военной продукцией, несмотря на декларируемый нейтралитет. По информации ведомства, сербские компании использовали фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В СВР назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Вучич назвал Украину другом Сербии.