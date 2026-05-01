Арагчи назвал сумму, в которую США обошлась операция против Ирана

США потратили на военную операцию против Ирана $100 млрд, что в четыре раза превышает данные, предоставленные чиновниками Пентагона. Об этом в соцсети X написал глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Пентагон лжет. Авантюра премьера Израиля Биньямина Нетаньяху обошлась пока что Америке в $100 млрд прямых затрат — в четыре раза выше, чем объявляли», — заявил он.

До этого исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей отметил, что расходы США на операцию против Ирана сейчас составляют $25 млрд.

29 апреля портал Iran War Cost Tracker сообщал, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета базируется на докладе Пентагона конгрессу, в котором сказано, что первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Ранее в США заявили, что не воюют с Ираном.