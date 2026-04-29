Пентагон раскрыл, сколько США потратили денег на операцию против Ирана

Пентагон: расходы США на операцию в Иране оцениваются в $25 млрд

Расходы США на операцию против Ирана сейчас составляют $25 млрд. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей, передает РИА Новости.

«Приблизительно на сегодняшний день мы потратили $25 млрд», — сказал он.

Херст уточнил, что большая часть денег была потрачена на боеприпасы.

До этого портал Iran War Cost Tracker написал, что стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд. Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета базируется на докладе Пентагона конгрессу, в котором сказано, что первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».