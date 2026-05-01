Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Губернатор рассказал об уничтоженном беспилотнике в Ростовской области

Слюсарь: БПЛА уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области в ночь на пятницу. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и ликвидировали 189 украинских беспилотников над регионами России.

В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были сбиты над 14 регионами России. Целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области. Также дроны обезвредили над территориями Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Нижегородской областей. Кроме того, противник предпринял попытку атаки в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал нарастить дальность ударов по территории России. По его словам, расстояние по прямой будет достигать более 1500 километров.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских систем ПВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!