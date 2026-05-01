Губернатор рассказал об уничтоженном беспилотнике в Ростовской области

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен в Мясниковском районе Ростовской области в ночь на пятницу. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он добавил, что информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Губернатор отметил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

Накануне в министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и ликвидировали 189 украинских беспилотников над регионами России.

В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были сбиты над 14 регионами России. Целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области. Также дроны обезвредили над территориями Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Нижегородской областей. Кроме того, противник предпринял попытку атаки в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал нарастить дальность ударов по территории России. По его словам, расстояние по прямой будет достигать более 1500 километров.

