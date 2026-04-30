Силы ПВО ночью отразили массированную атаку ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 189 дронов ВСУ над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и ликвидировали 189 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были сбиты над 14 регионами России. Целями Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области. Также дроны обезвредили над территориями Астраханской, Волгоградской, Липецкой и Нижегородской областей. Кроме того, противник предпринял попытку атаки в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал нарастить дальность ударов по территории России. По его словам, расстояние по прямой будет достигать более 1500 километров.

До этого Герой России, генерал-майор Сергей Липовой раскрыл схему атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. По его словам, украинские дроны завозят в РФ обманным путем, возможно, в разобранном состоянии. Затем используют их для ударов по промышленным объектам. Генерал предположил, что БПЛА могут запускаться из глухих районов, которые не просматриваются радиолокационными станциями, или из регионов, подконтрольных ВСУ. По словам Липового, подобные атаки Украина проводит постоянно.

Ранее Белоусов оценил эффективность российских систем ПВО.

 
