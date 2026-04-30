Украинские дроны для ударов по Уралу могли привезти в Россию под видом бытовой техники

Украина может провозить на территорию России свои беспилотники по частям под видом обычной бытовой техники, потом дроны собираются для последующих ударов по уральским регионам. Киев мог начать такую кампанию еще два года назад. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Доставляли два года назад еще, год назад. Доставляют в разобранном виде до такой степени, что двигатель, поршневую группу отдельно везут под видом ремкомплекта для бензопилы, допустим, марки такой-то. Пусковую часть и свечи зажигания под видом [деталей] для мотоцикла. Что-то еще для бытовой техники, а крыло, фюзеляж, они из стекловолокна, из легких материалов сделаны, идут в комплекте где-то, с какой каким-то оборудованием», — объяснил военный.

Попов напомнил, что рентгеновские лучи и магнитометры стоят на линии границы, они проверяют фуры и вагоны, однако таможней это делается выборочно, в связи с чем комплектующие для украинских БПЛА имеют возможность попасть в Россию для последующих ударов по Пермскому краю и Оренбургской области.

29 апреля в небе над Орском Оренбургской области произошли взрывы, в одном из районов города виднеется дым.

Местные жители услышали звуки взрывов и стрельб в северо-западной части Орска. Перед этим прозвучала сирена воздушной опасности. В городе работала противовоздушная оборона (ПВО) и отражала атаку украинских беспилотников, сообщал Telegram-канал SHOT.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза.