Белоусов раскрыл последствия поставок ВСУ ударных БПЛА из Евросоюза

Глава Минобороны России Андрей Белоусов во время совещания глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил о непредсказуемых последствиях поставок Вооруженным силам Украине (ВСУ) ударных беспилотников. Его слова приводит «Интерфакс».

Министр отметил снижение активности Соединенных Штатов в поддержке Киева и одновременный рост помощи, оказываемой Украине со стороны Европейского союза. Белоусов напомнил об опубликованном перечне европейских предприятий, которые производят и поставляют ударные беспилотники ВСУ.

«Подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на европейском континенте и могут привести к непредсказуемым последствиям», — сказал министр.

Он добавил, что производственно-логистические цепочки поставок западного оружия Украине внимательно отслеживаются и намеренно предаются огласке.

15 апреля российское оборонное ведомство раскрыло адреса заводов Европы, производящих и поставляющих на Украину беспилотники. В Минобороны заявили, что расценивают участие стран ЕС в производстве дронов «как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил воспринимать перечень предприятий как список потенциальных целей для российской армии.

Ранее Британия объявила о передаче Украине «крупнейшего в истории» пакета БПЛА.