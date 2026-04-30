Война США и Израиля против Ирана
Следователи назвали виновных в атаке беспилотников на российские аэродромы

Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Москве завершилось расследование дела о налете беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения в преступлении предъявили четырем дальнобойщикам — Александру Зайцеву, Андрею Меркурьеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Возбуждено уголовное дело о совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

По данным следствия, четверо мужчин входили в группу уроженца Украины Артема Тимофеева. В мае прошлого года они выехали из Челябинска, загрузив в кузов каркасные дома, и направились в российские регионы. В крышах этих домов были спрятаны дроны. Когда фуры оказались рядом с военными аэродромами, беспилотники были дистанционно активированы. Водителей задержали после теракта. Злоумышленники не признавали вину и утверждали, что их «использовали втемную». Дело дальнобойщиков насчитывает уже 90 томов.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены.

Ранее агент Украины согласился совершить теракт в Саратовской области из-за денег.

 
