В Минобороны России раскрыли число сбитых беспилотников за шесть часов

Минобороны: в период с 08:00 до 14:00 силы ПВО уничтожили 39 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России в период с 08:00 до 14:00 (мск). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 39 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Пермского края», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

30 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что 31 украинский беспилотник ночью атаковал Нижегородскую область. По предварительной информации, люди не пострадали, серьезных разрушений не зафиксировано. Произошло возгорание травы, но пламя оперативно ликвидировали.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники вновь атаковали Пермский край. По словам губернатора Дмитрия Махонина, под удар попала промышленная площадка в регионе, работники предприятия укрылись «в защитных сооружениях». В Перми звучали сирены, по телевидению передали предупреждение о воздушной опасности и призыв направляться в укрытие. В некоторых районах раздалось оповещение о «химической опасности» — но власти объяснили его проверкой системы и заверили, что реальной угрозы нет.

Ранее мирный житель попал под атаку БПЛА в Белгородской области.